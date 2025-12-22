Где в ноябре купили больше всего новых автомобилей

Рено Дастер
В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине оставались город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области, сообщает Укравтопром. Совокупно эти регионы обеспечили 60,5 процента всех продаж новых легковушек за месяц.
Регистрации новых авто по регионам
- Город Киев – 2 585 автомобилей
- Киевская область – 794 единицы
- Днепропетровская область – 693 единицы 693 единицы
- Львовская область – 472 единицы
- Харьковская область – 446 единиц
Лидеры продаж в регионах
В столице бестселлером месяца среди новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.
В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали электрический кроссовер BYD Leopard 3.
На рынке Днепропетровской области лидерскую позицию занял пикап Fiat Titano.
В Харьковской области наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
Таким образом, региональная структура продаж в ноябре подтверждает ключевую роль крупнейших агломераций в формировании спроса на новые автомобили, а также растущее присутствие электромобилей среди региональных бестселлеров.