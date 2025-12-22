Где в ноябре купили больше всего новых автомобилей

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине оставались город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области, сообщает Укравтопром. Совокупно эти регионы обеспечили 60,5 процента всех продаж новых легковушек за месяц.

Регистрации новых авто по регионам

Город Киев – 2 585 автомобилей Киевская область – 794 единицы Днепропетровская область – 693 единицы 693 единицы Львовская область – 472 единицы Харьковская область – 446 единиц

Лидеры продаж в регионах

В столице бестселлером месяца среди новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали электрический кроссовер BYD Leopard 3.

На рынке Днепропетровской области лидерскую позицию занял пикап Fiat Titano.

В Харьковской области наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

Таким образом, региональная структура продаж в ноябре подтверждает ключевую роль крупнейших агломераций в формировании спроса на новые автомобили, а также растущее присутствие электромобилей среди региональных бестселлеров.