Где в ноябре купили больше всего новых автомобилей

Названы крупнейшие региональные рынки новых авто в ноябре. Лидирует столица и Киевская область.
Евгений Гудущан
22 декабря, 17:00
В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине оставались город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области, сообщает Укравтопром. Совокупно эти регионы обеспечили 60,5 процента всех продаж новых легковушек за месяц.

Регистрации новых авто по регионам

  1. Город Киев – 2 585 автомобилей
  2. Киевская область – 794 единицы
  3. Днепропетровская область – 693 единицы 693 единицы
  4. Львовская область – 472 единицы
  5. Харьковская область – 446 единиц

Лидеры продаж в регионах

В столице бестселлером месяца среди новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали электрический кроссовер BYD Leopard 3.

На рынке Днепропетровской области лидерскую позицию занял пикап Fiat Titano.

В Харьковской области наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

Таким образом, региональная структура продаж в ноябре подтверждает ключевую роль крупнейших агломераций в формировании спроса на новые автомобили, а также растущее присутствие электромобилей среди региональных бестселлеров.

