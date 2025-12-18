Кто покупает мотоциклы в ноябре

По данным Института исследований авторынка, в ноябре 2025 года общий объем торгов мототехникой в Украине сократился на 21,1% по сравнению с октябрем. В то же время, если сравнивать с ноябрем прошлого года, рынок вырос на 2,1%. Это четкий сигнал: несмотря на сезонный спад, спрос на мотоциклы остается стабильным, а двухколесная техника все чаще рассматривается как доступное средство ежедневной мобильности.

Как вели себя разные сегменты

Меньше всего сезонный фактор ударил по внутреннему рынку перепродаж. В ноябре там зафиксировано 1429 сделок - почти на 18% меньше, чем в октябре, но сразу на 22% больше, чем год назад. Это свидетельствует об активном обороте подержанной техники, которая уже есть в стране, и о стабильном спросе на доступные варианты.

Импорт подержанных мотоциклов также просел до октября, но в годовом измерении показал взрывной рост - почти на 68%. Украинцы все чаще пользуются возможностью привезти байк из-за границы в межсезонье, когда цены на европейских аукционах традиционно ниже.

Единственным сегментом, который в ноябре просел как месяц к месяцу, так и год к году, стали новые мотоциклы. Продано 2241 байк - это меньше, чем в октябре, и примерно на 12% хуже, чем в ноябре 2024-го. Впрочем, даже при таких условиях именно новая техника остается крупнейшим сегментом рынка.

Внутренний рынок: японцы и "свежие китайцы"

На внутренних перепродажах традиционно доминируют Honda и Yamaha - бренды, которым доверяют за выносливость и простоту. Но важная деталь этого года - активное присутствие китайских марок. Kovi, Lifan и Geon уже не воспринимаются как экзотика: относительно новые байки из КНР быстро меняют владельцев и уверенно вращаются на вторичном рынке.

Интересно, что в десятке популярных снова появляется Jawa. Этот бренд давно превратился скорее в эмоциональную покупку или объект коллекционирования, но стабильный спрос свидетельствует: классика до сих пор имеет свою аудиторию.

Мотоцикл-легенда месяца

Самой яркой историей ноября стала продажа ИЖ-49 1951 года выпуска. Байку - 74 года, и это экземпляр первого года производства. Фактически новый владелец приобрел не просто мотоцикл, а кусок европейской послевоенной истории.

ИЖ-49 является точной копией немецкого DKW NZ 350, оборудование и чертежи которого были вывезены из Германии в качестве репарации. Именно поэтому этот "советский" мотоцикл имеет заднюю подвеску с амортизаторами, переключение передач рычагом на баке и характерную выносливость. Недаром такие машины часто снимались в фильмах о Второй мировой войне в роли немецкой техники. Покупка такого байка - это уже не о транспорте, а о коллекции и инженерном наследии.

Импорт подержанных: только большие имена

В сегменте свежепригнанных мотоциклов зафиксировано 315 растаможенных единиц. Здесь почти нет китайских брендов. Украинцы привозят проверенную классику: Honda, Yamaha, Suzuki. Заметен интерес и к тяжелой и премиальной технике - Kawasaki, Harley-Davidson, BMW, Triumph.

Это подтверждает логику межсезонья: конец года - удачный момент для покупки "мотоцикла мечты", когда предложение на западных рынках шире, а цены часто привлекательнее.

Новые мотоциклы: прагматизм превыше всего

Продажи новых байков в ноябре снова показали полное доминирование Китая и Индии. Spark, Forte, Lifan, Musstang, Kovi и Bajaj формируют основу рынка. Украинский покупатель делает ставку на простую, дешевую и утилитарную технику, которую легко обслуживать и не жалко эксплуатировать ежедневно.

Несмотря на спад в годовом измерении, именно новые мотоциклы остаются наиболее массовым сегментом. Это свидетельствует о прагматическом подходе: в нестабильные времена люди чаще выбирают новую технику с гарантией, даже если это бюджетный бренд.

Что это значит для рынка

По словам аналитика Института исследований авторынка, ноябрьская статистика четко отражает сочетание климатических и экономических факторов. Сезонное падение - естественное, но рост вторичного сегмента в годовом измерении показывает более глубокую тенденцию. Украинцы ищут самые дешевые способы личной мобильности, и мотоцикл остается самым низким порогом входа в собственный транспорт.