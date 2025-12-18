Хто купує мотоцикли в листопаді

За даними Інституту досліджень авторинку, у листопаді 2025 року загальний обсяг торгів мототехнікою в Україні скоротився на 21,1% у порівнянні з жовтнем. Водночас, якщо порівнювати з листопадом минулого року, ринок зріс на 2,1%. Це чіткий сигнал: попри сезонний спад, попит на мотоцикли залишається стабільним, а двоколісна техніка дедалі частіше розглядається як доступний засіб щоденної мобільності.

Як поводилися різні сегменти

Найменше сезонний фактор вдарив по внутрішньому ринку перепродажів. У листопаді там зафіксовано 1429 угод — майже на 18% менше, ніж у жовтні, але одразу на 22% більше, ніж рік тому. Це свідчить про активний обіг уживаної техніки, яка вже є в країні, та про стабільний попит на доступні варіанти.

Імпорт уживаних мотоциклів також просів до жовтня, але в річному вимірі показав вибухове зростання — майже на 68%. Українці все частіше користуються можливістю привезти байк з-за кордону у міжсезоння, коли ціни на європейських аукціонах традиційно нижчі.

Єдиним сегментом, який у листопаді просів як місяць до місяця, так і рік до року, стали нові мотоцикли. Продано 2241 байк — це менше, ніж у жовтні, та приблизно на 12% гірше, ніж у листопаді 2024-го. Втім, навіть за таких умов саме нова техніка залишається найбільшим сегментом ринку.

Внутрішній ринок: японці й «свіжі китайці»

На внутрішніх перепродажах традиційно домінують Honda та Yamaha — бренди, яким довіряють за витривалість і простоту. Але важлива деталь цього року — активна присутність китайських марок. Kovi, Lifan і Geon уже не сприймаються як екзотика: відносно нові байки з КНР швидко змінюють власників і впевнено обертаються на вторинному ринку.

Цікаво, що у десятці популярних знову з’являється Jawa. Цей бренд давно перетворився радше на емоційну покупку або об’єкт колекціонування, але стабільний попит свідчить: класика досі має свою аудиторію.

Мотоцикл-легенда місяця

Найяскравішою історією листопада став продаж ІЖ-49 1951 року випуску. Байку — 74 роки, і це екземпляр першого року виробництва. Фактично новий власник придбав не просто мотоцикл, а шматок європейської післявоєнної історії.

ІЖ-49 є точною копією німецького DKW NZ 350, обладнання та креслення якого були вивезені з Німеччини як репарації. Саме тому цей «радянський» мотоцикл має задню підвіску з амортизаторами, перемикання передач важелем на баку та характерну витривалість. Недарма такі машини часто знімалися у фільмах про Другу світову війну в ролі німецької техніки. Купівля такого байка — це вже не про транспорт, а про колекцію й інженерну спадщину.

Імпорт уживаних: тільки великі імена

У сегменті свіжопригнаних мотоциклів зафіксовано 315 розмитнених одиниць. Тут майже немає китайських брендів. Українці привозять перевірену класику: Honda, Yamaha, Suzuki. Помітний інтерес і до важкої та преміальної техніки — Kawasaki, Harley-Davidson, BMW, Triumph.

Це підтверджує логіку міжсезоння: кінець року — вдалий момент для покупки «мотоцикла мрії», коли пропозиція на західних ринках ширша, а ціни часто привабливіші.

Нові мотоцикли: прагматизм понад усе

Продажі нових байків у листопаді знову показали повне домінування Китаю та Індії. Spark, Forte, Lifan, Musstang, Kovi та Bajaj формують основу ринку. Український покупець робить ставку на просту, дешеву й утилітарну техніку, яку легко обслуговувати та не шкода експлуатувати щодня.

Попри спад у річному вимірі, саме нові мотоцикли залишаються найбільш масовим сегментом. Це свідчить про прагматичний підхід: у нестабільні часи люди частіше обирають нову техніку з гарантією, навіть якщо це бюджетний бренд.

Що це означає для ринку

За словами аналітика Інституту досліджень авторинку, листопадова статистика чітко відображає поєднання кліматичних та економічних факторів. Сезонне падіння — природне, але зростання вторинного сегмента в річному вимірі показує глибшу тенденцію. Українці шукають найдешевші способи особистої мобільності, і мотоцикл залишається найнижчим порогом входу у власний транспорт.