Где в Украине больше всего элитных автомобилей

В Украине по состоянию на конец 2024 года было зарегистрировано 10 217 легковушек, которые подлежат уплате за владение ими транспортного налога. Причем в собственности юридических лиц таких в прошлом году насчитывалось 3024 авто, в руках физических лиц - 7193 машин, сообщает Институт исследований авторынка.

Учитывая суммарный реестровый размер парка легковушек, в процентном выражении доля "элитных" машин составляет 0,088%.

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Чтобы попасть в перечень “элитных авто” в Украине, необходимо несколько условий. В частности, авто должно стоить не менее 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс.) для текущего года, и 2 662 500 грн для 2024 (ориентировочно $66,5 тыс.). Оно должно быть не старше пяти лет. Кроме того, конкретная марка и модель должны быть в списке Министерства экономики, который публикуется ежегодно. Всего для 2024 года список состоял из 488 моделей, в 2025 он несколько короче - 352 легковушки.

За “элитное” авто следует ежегодно платить транспортный налог в размере 25 000 грн.

В прошлом году в целом было уплачено почти 220 млн грн транспортного налога. Это на 37% (или на 59 млн грн) больше, чем поступило в государственную казну годом ранее, в 2023, сообщает Государственная налоговая служба. Физические лица пополнили бюджет на 136,2 млн грн, юридические перечислили 83,5 млн грн.

Ожидаемо, что лидером среди перечисленных сумм стала столица - владельцы "элитных" авто Киева уплатили 62,2 млн грн. Тройка лидеров-областей выглядит вот так:

Днепропетровская обл. - 21,2 млн грн

Одесская обл. - 18,8 млн грн

Киевская обл. - 17,2 млн грн.