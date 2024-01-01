В Киеве заметили дорогой Range Rover с номерами такси

Фотографию с Range Rover на желтых номерах для лицензированного общественного транспорта опубликовали в сообществе “Киев Оперативный”.

Такой Range Rover 2017 – 2021 годов выпуска стоит от 50 до 90 тысяч долларов США, поэтому возить пассажиров на нем нерентабельно из-за высоких затрат на эксплуатацию.

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В сообществе считают, что желтые номера на автомобиле установлены только для того, чтобы беспрепятственно ездить по полосам общественного транспорта, пока другие стоят в пробках. Ведь согласно п. 2.15 Правил дорожного движения, водитель такси имеет право двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Киевская патрульная полиция следит за этим правилом и очень часто останавливает и штрафует водителей, которые ездят или паркуются на полосах для общественного транспорта. Поэтому даже владельцы дорогих авто, для которых уровень современных штрафов позволяет не учитывать их, стараются не ездить по этим полосам – ведь время, потраченное на оформление протокола, дороже 680 грн, который выписывают за правонарушение (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

Не каждый автомобиль, который перевозит пассажиров по приложениям Bolt, Uklon или Uber, полицейские считают за такси. Ведь согласно Закону “О дорожном движении”, “такси - легковой автомобиль, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, оборудован опознавательным фонарем на крыше, фонарем с зеленым и красным светом, расположенным в верхнем правом углу лобового стекла, а также нанесены композиции из квадратов, на дверце автомобиля с левой и правой сторон.

Как видно из статьи Закона, о желтых номерах в нем не говорится, хотя они выдаются именно лицензированным перевозчикам. В то же время на сфотографированном Range Rover не видно шашечек ни на крыше, ни на дверце. Поэтому такое авто не соответствует определению “такси” согласно Закону.

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Другой вариант использования желтых номеров владельцем – работа в элитном такси. Ведь во многих службах такси существуют специальные тарифы для элитных пассажиров, которые в несколько раз больше обычных.

Кроме того, существуют автопарки, которые перевозят VIP-персон по предварительному заказу (артистов, бизнесменов, политиков). Возможно, этот автомобиль относится именно к такому автопарку.