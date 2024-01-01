В Києві помітили дорогий Range Rover з номерами таксі

Світлину з Range Rover на жовтих номерах для ліцензованого громадського транспорту опублікували у спільноті “Київ Оперативний”.

Такий Range Rover 2017 – 2021 років випуску коштує від 50 до 90 тисяч доларів США, тож возити пасажирів на ньому нерентабельно через високі витрати на експлуатацію.

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У спільноті вважають, що жовті номери на автомобілі встановлені лише для того, щоб безперешкодно їздити смугами громадського транспорту, поки інші стоять у заторах. Адже згідно з п. 2.15 Правил дорожнього руху, водій таксі має право рухатися на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Київська патрульна поліція слідкує за цим правилом і дуже часто зупиняє й штрафує водіїв, які їздять чи паркуються на смугах для громадського транспорту. Тому навіть власники дорогих авто, для яких рівень сучасних штрафів дозволяє не зважати на них, намагаються не їздити цими смугами – адже час, витрачений на оформлення протоколу, дорожчий за 680 грн, який виписують за правопорушення (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Не кожен автомобіль, який перевозить пасажирів за додатками Bolt, Uklon чи Uber, поліцейські вважають за таксі. Адже згідно Закону “Про дорожній рух”, “таксі - легковий автомобіль, відомості про який внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, обладнаний розпізнавальним ліхтарем на даху, ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, а також нанесені композиції з квадратів, на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.

Як видно зі статі Закону, про жовті номери в ньому не йдеться, хоча вони видаються саме ліцензованим перевізникам. Водночас на сфотографованому Range Rover не видно шашечок ні на даху, ні на дверцятах. Тож таке авто не відповідає визначенню “таксі” згідно Закону.

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Інший варіант використання жовтих номерів власником – робота в елітному таксі. Адже в багатьох службах таксі існують спеціальні тарифи для елітних пасажирів, які в кілька разів більші за звичайні.

Окрім того, існують автопарки, які перевозять VIP-персон за попереднім замовленням (артистів, бізнесменів, політиків). Можливо, це авто належить саме до такого автопарку.