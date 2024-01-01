Де в Україні найбільше елітних авто

В Україні станом на кінець 2024 року було зареєстровано 10 217 легковиків, які підлягають сплаті за володіння ними транспортного податку. Причому у власності юридичних осіб таких торік налічувалося 3024 авто, в руках фізичних осіб — 7193 машин, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зважаючи на сумарний реєстровий розмір парку легковиків, у відсотковому вираженні частка «елітних» машин становить 0,088%.

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Щоб потрапити до переліку “елітних авто” в Україні, необхідно кілька умов. Зокрема, авто має коштувати не менш ніж 3 мільйони гривень (близько $71,5 тис.) для поточного року, та 2 662 500 грн для 2024 (орієнтовно $66,5 тис.). Воно має бути не старше п’яти років. Окрім того, конкретна марка й модель мають бути у списку Міністерства економіки, який публікується щороку. Загалом для 2024 року список складався з 488 моделей, у 2025 він дещо коротший — 352 легковики.

За “елітне” авто слід щороку сплачувати транспортний податок у розмірі 25 000 грн.

Минулого року загалом було сплачено майже 220 млн грн транспортного податку. Це на 37% (або на 59 млн грн) більше, ніж надійшло до державної скарбниці роком раніше, у 2023, повідомляє Державна податкова служба. Фізичні особи поповнили бюджет на 136,2 млн грн, юридичні перерахували 83,5 млн грн.

Очікувано, що лідером серед перерахованих сум стала столиця — власники «елітних» авто Києва сплатили 62,2 млн грн. Трійка лідерів-областей виглядає ось так:

Дніпропетровська обл. — 21,2 млн грн

Одеська обл. — 18,8 млн грн

Київська обл. — 17,2 млн грн.