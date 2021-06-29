В Министерстве инфраструктуры Украины определили 6 направлений, которые планируют построить и запустить за частные инвестиции.

Стоит отметить, что тема платных дорог уже несколько лет активно обсуждается на всех уровнях, и вот появилась более конкретная информация.

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Так, платными станут участки:

от Борисполя до Полтавы (трасса М-03);

Киев – Житомир – Ровно (часть М-06);

от Днепра до Кривого Рога и Николаева (маршрут М-04, Н-11);

Ягодин – Ковель – Луцк (маршрут М-07, М-19);

Харьков – Днепр – Запорожье (маршрут М-29, M-04, M-18);

от Херсона до Николаева (часть М-14).



В целом по Украине в планах восстановить и запустить 1400 километров дорог на платной основе. В Министерстве для создания таких трасс привлекают частных инвесторов.