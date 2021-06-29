У Міністерстві інфраструктури України визначили 6 напрямків, які планують побудувати і запустити як платні.
Варто зазначити, що тема платних доріг вже кілька років активно обговорюється на всіх рівнях, і ось з’явилася більш конкретна інформація.
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Так, платними стануть ділянки:
- від Борисполя до Полтави (траса М-03);
- Київ – Житомир – Рівне (частина М-06);
- від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (маршрут М-04, Н-11);
- Ягодин – Ковель – Луцьк (маршрут М-07, М-19);
- Харків – Дніпро – Запоріжжя (маршрут М-29, M-04, M-18);
- від Херсона до Миколаєва (частина М-14).
Всього по Україні в планах відновити і запустити 1 400 кілометрів доріг на платній основі. У Міністерстві для створення таких трас залучають приватних інвесторів.