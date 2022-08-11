Бренд Radar, принадлежащий китайской компании Geely, открыл характеристики своего первого электрического пикапа RD6 и показал интерьер модели.

Холдинг Geely запустил бренд Radar в июле этого года, и тогда же показал его первую модель – электрический пикап RD6. Это грузовик для активного отдыха, адресованный жителям больших городов и построенный на платформе SEA.

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По размерам RD6 можно сравнить с пикапами Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Модель будет предложена с двухрядной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 миллиметров, а паспортная грузоподъемность пикапа составит 755 килограммов.

В кузове электропикапа установлены четыре розетки на 220 вольт. От них можно питать любые бытовые приборы от чайника до кондиционера и электрического гриля. Максимальная выходная мощность – 6 кВт. Для размещения походных вещей предусмотрены герметичные отсеки под капотом (70 литров) и задними сиденьями (48 литров). При этом передняя панель и центральная консоль заимствованы у кроссовера Geely HaoYue.

Силовая установка пока будет одна: задний электромотор на 272 л.с. и тяговая батарея емкостью 85,9 кВт-ч с рабочим напряжением 352 вольта. По неподтвержденной информации, до сотни пикап разгоняется примерно за шесть секунд, а дальность хода на одном заряде превышает 600 километров. Позже в гамме могут появиться и более мощные версии, но пока о них ничего не сообщается.