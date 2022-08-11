Бренд Radar, який належить китайській компанії Geely, розкрив характеристики свого першого електричного пікапа RD6 та показав інтер’єр моделі.

Холдинг Geely запустив бренд Radar у липні цього року і тоді ж показав його першу модель – електричний пікап RD6. Це вантажівка для активного відпочинку, адресована мешканцям великих міст і побудована на платформі SEA.

Читайте також: Geely готує електромобіль з надвисоким рівнем автономності

За розмірами RD6 можна порівняти з пікапами Toyota Hilux або Isuzu D-Max. Модель запропонують з дворядною кабіною та вантажною платформою завдовжки 1525 міліметрів, а паспортна вантажність пікапа складе 755 кілограмів.

У кузові електропікапа встановлено чотири розетки на 220 вольтів. Від них можна живити будь-які побутові прилади – від чайника до кондиціонера та електричного гриля. Максимальна вихідна потужність – 6 кВт. Для розміщення похідного скарбу передбачені герметичні відсіки під капотом (70 літрів) та задніми сидіннями (48 літрів). При цьому передня панель та центральна консоль запозичені у кросовера Geely HaoYue.

Силова установка поки буде одна: задній електромотор на 272 к.с. та тягова батарея ємністю 85,9 кВт-год з робочою напругою 352 вольти. За непідтвердженою інформацією, до «сотні» пікап розганяється приблизно за шість секунд, а дальність ходу на одному заряді перевищує 600 кілометрів. Пізніше в гамі можуть з’явитися й потужніші версії, але поки про них нічого не повідомляється.

Проте відомо, що для RD6 підготовлена широка лінійка аксесуарів. Крім фірмових дощок для серфінгу, до неї увійдуть жорстка кришка вантажної платформи, мініхолодильник та радіоприймач. У Китаї продажі електропікапа почнуться до кінця цього року.