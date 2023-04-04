Кроссовер Genesis GV80 Coupe дебютировал в статусе концепта, но уже проходит испытание и к концу года можно ожидать официальный дебют.

Компания Genesis уже сформировала гамму моделей, занявших важнейшие сегменты премиум-рынка. Теперь же креативный директор компании Люк Донкервольке заявил, что пора для более эмоциональных и темпераментных автомобилей. Правда, осваивать эту нишу Genesis начнет совсем не с традиционного купе или спорткара, а с купевидной версии кроссовера Genesis GV80.

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Формально это пока что концепт-кар. Однако закамуфлированные машины с таким кузовом уже проходят испытания, так что в скором времени Genesis GV80 Coupe выйдет на рынок. Нетрудно догадаться, что разработчики пошли по стопам моделей BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Но не обошлось без уникальных решений. К примеру, утиный хвост спойлера на корме вдохновлен прошлогодним концептом Genesis X Speedium Coupe.

Ярко-оранжевый кроссовер отличается от серийной «восьмидесятки» не только конструкцией корма. У концепта другие бамперы, более тонкие полоски светодиодной оптики, другая решетка радиатора, причем под основным «грилем» сделаны дополнительные прорези для увеличения притока воздуха к радиатору. Панель крыши сделана из углепластика: она легче стальной и позволяет снизить центр тяжести автомобиля.

В салоне концепта установлены четыре раздельных кресла-ковша с углепластиковыми спинками. Из других особенностей – новый руль на три спицы (вместо базового двухспицевого), обивка кожей и замшей, а также яркий декор. Между салоном и багажником смонтирована мощная стальная растяжка для усиления кузова.

Информации о технике пока нет. Скорее всего, Genesis GV80 Coupe будет иметь самый мощный двигатель в гамме: сейчас у стандартного GV80 это бензиновый турбомотор V6 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм). На двигатели V8 можно не рассчитывать: концерн Hyundai от них уже отказался.

Точные сроки дебюта серийного купеобразного кроссовера пока не установлены. По неофициальной информации это произойдет до конца 2023 года.