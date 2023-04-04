Кросовер Genesis GV80 Coupe дебютував у статусі концепту, але вже проходить випробування. Тож до кінця року можна очікувати на офіційний дебют.

Компанія Genesis вже сформувала гаму моделей, які зайняли найважливіші сегменти преміум-ринку. Тепер же креативний директор компанії Люк Донкервольке заявив, що настав час для більш емоційних та темпераментних автомобілів. Щоправда, освоювати цю нішу Genesis почне зовсім не з традиційного купе чи спорткара, а з купеподібної версії кросовера Genesis GV80.

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Формально це поки що концепт-кар. Однак закамуфльовані машини з таким кузовом вже проходять випробування, так що незабаром Genesis GV80 Coupe вийде на ринок. Неважко здогадатися, що розробники пішли стопами моделей BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe. Але не обійшлося без оригінальних рішень. Наприклад, качиний хвіст спойлера на кормі натхненний торішнім концептом Genesis X Speedium Coupe.

Яскраво-жовтогарячий кросовер відрізняється від серійної «вісімдесятки» не тільки конструкцією корми. У концепта інші бампери, більш тонкі смужки світлодіодної оптики, інші ґрати радіатора, причому під основним «грилем» зроблені додаткові прорізи для збільшення припливу повітря до радіатора. Панель даху зроблена з вуглепластику: вона легша за сталеву і дозволяє знизити центр тяжіння автомобіля.

У салоні концепта встановлені чотири роздільні крісла-ковша з вуглепластиковими спинками. З інших особливостей — нове кермо на три спиці (замість базового двоспицевого), оббивка шкірою і замшею, а також яскравий декор. Між салоном та багажником змонтовано потужну сталеву розтяжку для посилення кузова.

Інформації про техніку поки що немає. Швидше за все, Genesis GV80 Coupe матиме найпотужніший двигун у гамі: зараз у стандартного GV80 це бензиновий турбомотор V6 3.5 T-GDI (380 к.с., 530 Нм). На двигуни V8 можна не розраховувати: концерн Hyundai від них вже відмовився.

Точних термінів дебюту серійного купеподібного кросовера поки не встановлено. За неофіційною інформацією, це станеться до кінця 2023 року.