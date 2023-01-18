Chevrolet утверждает, что E-Ray разгоняется до первой сотни за 2,5 секунды и одолевает четверть мили за 10,5 секунды.

Chevrolet Corvette E-Ray в 2024 году дебютирует как первая в истории электрифицированная модель культового спортивного автомобиля. Благодаря электродвигателю и 6,2-литровому V8 гибридная модель имеет общую мощность 665 лошадиных сил.

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Chevy утверждает, что E-Ray может разогнаться до первой сотни за 2,5 секунды. Сообщается, что спринт через четверть мили занимает 10,5 секунды. За это время Corvette успевает разогнаться 209 км/ч.

На передней оси E-Ray имеет электродвигатель мощностью 160 л. и 165 Нм крутящего момента. Система питается от литий-ионной батареи емкостью 1,9 киловатт-часа. В режиме Stealth Mode гибридный Corvette может ездить без двигателя V8 со скоростью до 72 км/ч. Chevy позиционирует этот параметр как подходящий для таких вещей, как тихий выезд из спального квартала.

Компонентом силовой установки внутреннего двигателя является знакомый 6,2-литровый V8 LT2 от Stingray. В этом применении он развивает 495 л. и 637 Нм. E-Ray также имеет новый легкий 12-вольтовый литий-ионный аккумулятор, питающий систему стоп-старт ДВС.

Кроме новой трансмиссии, E-Ray имеет и другие функции, которые делают его особенным. Система подвески Magnetic Ride Control 4.0 стандартная. Все они также имеют углеродно-керамический тормоз Brembo. Этот Corvette ездит на всесезонных шинах Michelin Pilot Sport размером 20 и 21 дюйма. Летняя резина Michelin Pilot Sport 4S является опциональным обновлением.

Что касается дизайна, E-Ray на 3,6 дюйма (9,14 сантиметра) шире стандартного Stingray. Он может похвастаться другой передней панелью с более яркими горизонтальными элементами. Позади появились новые вентиляционные отверстия в бампере.

Покупатели смогут выбрать 14 цветов кузова, включая новые оттенки Riptide Blue, Seawolf Gray и Cacti. Значки Carbon Flash будут стандартными, а клиенты смогут добавить набор эффектов из карбона. E-Ray будет доступна с эксклюзивной для модели полосой на корпусе цвета Electric Blue. В качестве альтернативы черные наконечники выхлопа и яркие значки будут необязательными. Будет четыре варианта алюминиевых колес и выбор из углеродного волокна.

Chevy также объявляет, что все модели Corvette 2024 оснащены обновленной технологией помощи водителю. Теперь они оснащены помощником удержания полосы движения с предупреждением о выезде, предупреждением о лобовом столкновении и автоматическим экстренным торможением.

E-Ray поступит в продажу уже в текущем году. Chevy не называет точную дату, но 2024 год модельный, вероятно, будет означать появление во второй половине 2023 года. Цена будет стартовать от 104 295 долларов за купе и 111 295 долларов за кабриолет.