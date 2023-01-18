Chevrolet стверджує, що E-Ray розганяється до першої сотні за 2,5 секунди та долає чверть милі за 10,5 секунди.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 року дебютує як перша в історії електрифікована модель культового спортивного автомобіля. Завдяки електродвигуну та 6,2-літровому V8 гібридна модель має загальну потужність 665 кінських сил.

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Chevy стверджує, що E-Ray може розігнатись до першої сотні за 2,5 секунди. Повідомляється, що спринт через чверть милі займає 10,5 секунди. За цей час Corvette встигає розігнатись 209 км/год.

На передній осі E-Ray має електродвигун потужністю 160 к.с. і 165 Нм крутного моменту. Система живиться від літій-іонної батареї ємністю 1,9 кіловат-годин. У режимі Stealth Mode гібридний Corvette може їздити без двигуна V8 зі швидкістю до 72 км/год. Chevy позиціонує цей параметр як такий, що підходить для таких речей, як тихий виїзд із спального кварталу.

Компонентом силової установки двигуна внутрішнього є знайомий 6,2-літровий V8 LT2 від Stingray. У цьому застосуванні він розвиває 495 к.с. і 637 Нм. E-Ray також має новий легкий 12-вольтовий літій-іонний акумулятор, який живить систему стоп-старт ДВС.

Окрім нової трансмісії, E-Ray має й інші функції, які роблять його особливим. Система підвіски Magnetic Ride Control 4.0 є стандартною. Усі вони також мають вуглецево-керамічні гальма Brembo. Цей Corvette їздить на всесезонних шинах Michelin Pilot Sport розміром 20 і 21 дюйм. Літня гума Michelin Pilot Sport 4S є опціональним оновленням.

Що стосується дизайну, E-Ray на 3,6 дюйма (9,14 сантиметра) ширший за стандартний Stingray. Він може похвалитися іншою передньою панеллю з більш помітними горизонтальними елементами. Ззаду з'явилися нові вентиляційні отвори в бампері.

Покупці зможуть вибрати 14 кольорів кузова, включаючи нові відтінки Riptide Blue, Seawolf Gray і Cacti. Значки Carbon Flash будуть стандартними, а клієнти зможуть додати набір ефектів з карбону. E-Ray буде доступний з ексклюзивною для моделі смугою на корпусі кольору Electric Blue. Як альтернатива, чорні наконечники вихлопу та яскраві значки будуть необов’язковими. Буде чотири варіанти алюмінієвих коліс і вибір із вуглецевого волокна.

Chevy також оголошує, що всі моделі Corvette 2024 року оснащені оновленою технологією допомоги водієві. Тепер вони оснащені помічником утримання смуги руху з попередженням про виїзд, попередженням про лобове зіткнення та автоматичним екстреним гальмуванням.

E-Ray надійде в продаж вже цього року. Chevy не називає точну дату, але 2024 модельний рік, ймовірно, означатиме появу в другій половині 2023 року. Ціна стартуватиме від 104 295 доларів за купе і 111 295 доларів за кабріолет.