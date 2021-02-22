Karma GS-6 дебютировал с гибридным агрегатом, полностью электрическая версия прибудет к концу года.

Karma – этакий американский "Майбах" с привкусом Tesla. Роскошный Karma Revero GT 2020 года оценивается в 144 800 долларов минимум, производительный Revero GTS стоит от 152 800 долларов. Новая же модель под названием GS-6 внешне очень похожа на Revero GT, но имеет гораздо более скромную базовую цену и стоит от 83 900 долларов.

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Karma GS-6 предлагается в трех комплектациях: Standard, Luxury и Sport. Автомобили получат 21- или 22-дюймовые колесные диски и тормозную систему Brembo. Элегантно-спортивный салон отделан высококачественной кожей и снабжен современными технологиями, включая цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 10,2-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, хай-энд акустику и ультракомфортные кресла с множеством регулировок, подогревом и охлаждением. Также GS-6 получил пакет обязательных и дополнительных систем помощи водителю и ассистентам безопасности, включая восемь подушек безопасности и адаптивный круиз-контроль.

Фото: Karma GS-6 / Karma Automotive

Под удлиненным капотом седана кроется гибридная силовая установка на основе двух электромоторов, электроэнергию для которых вырабатывает 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель. Он обеспечивает пробег в 580 километров, а аккумулятор на 28 киловатт-часов добавляет еще 130 километров. Зарядить батарею от 0 до 100 процентов можно за 2 часа. Кроме того, скоростное зарядное устройство мощностью 45 киловатт обеспечивает зарядку до 90% за 34 минуты. Мощность силовой установки составляет 543 лошадиных сил и 746 ньютон-метров крутящего момента.

GS-6 доступен уже сейчас, а до конца этого года должен выйти полностью электрический GSe-6. Уже сейчас известно, что чистая батарейная версия будет стоить от 79 900 долларов, но будет иметь меньший запас хода – до 483 километров.