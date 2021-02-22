Karma GS-6 дебютував з гібридним агрегатом, повністю електрична версія прибуде до кінця року.

Karma – такий собі американський "Майбах" з присмаком Tesla. Розкішний Karma Revero GT 2020 року оцінюється у 144 800 долірв мінімум, продуктивніший Revero GTS коштує від 152 800 доларів. Нова ж модель під назвою GS-6 зовні дуже схожа на Revero GT, але має набагато скромнішу базову ціну і коштує від 83 900 доларів.

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Karma GS-6 пропонується у трьох комплектаціях: Standard, Luxury і Sport. Автомобілі отримають 21- або 22-дюймові колісні диски і гальмівну систему Brembo. Елегантно-спортивний салон оздоблений високоякісною шкірою і забезпечений сучасними технологіями, включаючи цифрову панель приладів, мультимедійну систему з 10,2-дюймовим екраном і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, хай-енд акустику й ультракомфортні крісла з безліччю регулювань, підігрівом і охолодженням. Також GS-6 отримав пакет обов’язкових і додаткових систем допомоги водієві та асистентів безпеки, включаючи вісім подушок безпеки та адаптивний круїз-контроль.

Фото: Karma GS-6 / Karma Automotive

Під видовженим капотом седана криється гібридна силова установка на основі двох електромоторів, електроенергію для яких виробляє 1,5-літровий трициліндровий двигун. Він забезпечує пробіг у 580 кілометрів, а акумулятор на 28 кіловат-годин додає ще 130 кілометрів. Зарядити батарею від 0 до 100 відсотків можна за 2 години. Крім того, швидкісний зарядний пристрій потужністю 45 кіловат забезпечує зарядку до 90% за 34 хвилини. Потужність силової установки складає 543 кінських сил і 746 ньютон-метрів крутного моменту.

GS-6 доступний вже зараз, а до кінця цього року повинен вийти повністю електричний GSe-6. Вже зараз відомо, що чиста батарейна версія коштуватиме від 79 900 доларів, але матиме менший запас ходу – до 483 кілометрів.