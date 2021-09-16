Некоторые кузовные панели пикапа изготовлены из ткани.

Британская компания Fering Technologies, основанная бывшим инженером Ferrari и McLaren Беном Скоттом-Геддесом, представила гибридный внедорожник Pioneer. Благодаря многочисленным техническим особенностям, он предлагает невероятный запас хода на полном заряде/заправке.

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Великобритания – не та страна, где пикапы играют значительную роль на рынке, поэтому, по замыслу создателей, гибридный пикап Fering Pioneer ориентирован, прежде всего, на любителей приключений, путешественников, полярных исследователей, а также аварийно-спасательные службы.

Соучредитель и руководитель Fering Technologies Скотт-Геддес хочет запустить в серию внедорожник с модульной конструкцией, которая обеспечит широкие возможности адаптации под конкретные задачи. Модульность также предусматривает возможность изменения основных узлов силового привода.

Но главное назначение пикапа – экспедиции. Возможность преодолевать семь тысяч километров без необходимости останавливаться для заправки или зарядки открывает небывалые возможности для путешествий на дальние расстояния.

Достичь такого показателя пробега позволяют несколько факторов. Первый – особенности конструкции рамы Pioneer с алюминиевым каркасом, усиленным композитными элементами. Часть внешних кузовных панелей сделана из износостойкой ткани, которая применяется для пошива трекинговых ботинок. Сухая масса внедорожника составляет полторы тонны.

В движение пикап приводит гибридная установка последовательного типа с двумя электромоторами, которые продуцируют 600 Нм крутящего момента. Их питает литий-титанатная батарея на 20 киловатт-часов. Аккумулятор с таким составом ячеек имеет меньшую удельную емкость, чем литий-ионный, но лучше подходит для эксплуатации при низкой температуре до -50°. Тяговая батарея обеспечивает пикапу возможность ехать исключительно на электроэнергии лишь 80 километров. А трехцилиндровый 800-кубовый мотор на био-дизеле работает, как генератор электроэнергии для тяговой батареи, и таким образом расширяет запас хода до указанных 7000 километров.

Фото: характеристики Fering Pioneer и сравнение с традиционными электромобилями и авто с ДВС / Fering

Pioneer оснащен 22,5-дюймовыми колесами, аналогичными колесам обычных грузовиков, имеет портальную подвеску, механические дифференциалы, а его дорожный просвет составляет 800 миллиметров. Вездеход способен подниматься на холмы с уклоном 60°, преодолевать броды глубиной 1,4 метра. На борт пикап может принять полторы тонны груза. Из динамических характеристик известна лишь максимальная скорость – 125 километров в час.

Тестовые прототипы Fering Pioneer уже успели оценить первые частные и коммерческие клиенты, а серийное производство компания обещает начать в первой половине 2022 года. Пикапу обещанный стартовый ценник в 150 тысяч фунтов стерлингов, что конвертируется в 5,5 миллиона гривен.

Фото: Fering Pioneer / Fering