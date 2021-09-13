Блогерше даже посчастливилось провести тест-драйв в "песочнице" Audi.

Концепты бывают разные: одни имеют муляжи, вместо дверей и служат лишь для демонстрации внешнего дизайна, другие – наоборот, показывают интерьер, возможности для персонализации, технологии и тому подобное. Концепт Audi Skysphere объединяет все аспекты и является редким случаем, когда шоукар – полнофункциональный.

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Именно этот факт позволил блогерше с канала Supercar Blondie провести для своих зрителей обзорный тест-драйв Audi Skysphere. И пусть его силовая установка развивает лишь пару-тройку лошадиных сил, вместо теоретических 632, а система беспилотного управления находится в зачаточном состоянии, уже сейчас мы можем увидеть, куда движутся технологии и дизайн в автомобильном мире.

Мы на полпути к автономности 5 уровня в автомобилях и многие автопроизводители уже представляют будущее, в котором водитель будет ненужным, а машина полностью возьмет контроль. Но не Audi. В Ингольштадте оставляют за водителем право выбора, и поэтому создали автомобиль-трансформер, который полностью меняется в зависимости от выбранного режима движения. В режиме автоматического управления, электрокар прячет руль под переднюю панель и растягивает колесную базу на 250 миллиметров до общей длины в 5,19 метра, чтобы салон был как можно более просторным для двух пассажиров.

Фото: Audi Skysphere / Audi

При всей своей технологичности и роскоши, концепт “Небосфера” построен из экологичных и переработанных материалов.

Хотя блогерше позволили прокатиться возле завода со скоростью пешехода – это лучше, чем ничего, ведь обычно концепты выставляются напоказ раз или два, после чего они навсегда поселяются в музеях производителей, а об их тест-драйвах даже речи не идет.