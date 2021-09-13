Блогерці навіть пощастило провести тест-драйв у "пісочниці" Audi.

Концепти бувають різні: одні мають муляжі, замість дверей і служать лиш для демонстрації зовнішнього дизайну, інші – навпаки, показують інтер’єр, можливості для персоналізації, технології тощо. Концепт Audi Skysphere об’єднує усі аспекти та є рідкісним випадком, коли шоукар – повнофункціональний.

Також цікаво: Грандіозний електричний седан Audi GrandSphere представлений офіційно

Саме цей факт дозволив блогерці з каналу Supercar Blondie провести для своїх глядачів оглядовий тест-драйв Audi Skysphere. І нехай його силова установка розвиває лиш пару-трійку кінських сил, замість теоретичних 632, а система безпілотного управління знаходиться в зародковому стані, вже зараз ми можемо побачити, куди рухаються технології та дизайн в автомобільному світі.

Ми на півдорозі до автономності 5 рівня в автомобілях і багато автовиробників вже уявляють майбутнє, в якому водій буде непотрібним, а машина повністю візьме контроль. Але не Audi. В Інгольштадті залишають за водієм право вибору і тому створили автомобіль-трансформер, який повністю змінюється, залежно від обраного режиму руху. У режимі автоматичного управління, електрокар ховає кермо під передню панель і розтягує колісну базу на 250 міліметрів до загальної довжини у 5,19 метра, аби салон був якмога просторішим для двох пасажирів.

Фото: Audi Skysphere / Audi

При всій своїй технологічності та розкоші, концепт “Небосфера” збудований з екологічних та перероблених матеріалів.

Хоча блогерці дозволили проїхатись біля заводу зі швидкістю пішохода – це краще, ніж нічого, адже зазвичай концепти виставляються напоказ раз чи два, після чого вони назавжди оселяються у музеях виробників, а про їх тест-драйви навіть мови не йде.