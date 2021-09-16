Деякі кузовні панелі пікапа виготовлені з тканини.

Британська компанія Fering Technologies, заснована ексінженером Ferrari та McLaren Беном Скоттом-Геддесом, представила гібридний позашляховик Pioneer. Завдяки численим технічним особливостям, він пропонує неймовірний запас ходу на повному заряді/заправці.

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Велика Британія – не та країна, де пікапи відіграють значну роль на ринку, тому, за задумом творців, гібридний пікап Fering Pioneer орієнтований, перш за все, на любителів пригод, мандрівників, полярних дослідників, а також аварійно-рятувальні служби.

Співзасновник і керівник Fering Technologies Скотт-Геддес хоче запустити в серію позашляховик з модульною конструкцією, яка забезпечить широкі можливості адаптації під певні завдання. Модульність також передбачає можливість зміни основних вузлів силового приводу.

Але головне призначення пікапа – експедиції. Можливість долати сім тисяч кілометрів без необхідності зупинятись для заправки чи зарядки відкриває небувалі можливості для подорожей на далекі відстані.

Досягти такого показника пробігу дозволяють кілька факторів. Перший – особливості конструкції рами Pioneer з алюмінієвим каркасом, посиленим композитними елементами. Частина зовнішніх кузовних панелей зроблена зі зносостійкої тканини, яка застосовується для пошиття трекінгових черевиків. Суха маса позашляховика становить півтори тонни.

У рух пікап призводить гібридна установка послідовно типу з двома електромоторами, які продукують 600 Нм крутного моменту. Їх живить літій-тітанатна батарея на 20 кіловат-годин. Акумулятор з таким складом осередків має меншу питому ємність, ніж літій-іонний, але краще підходить для експлуатації за низької температури до -50°. Тягова батарея забезпечує пікапу можливість їхати виключно на електроенергії лише 80 кілометрів. А трициліндровий 800-кубовий мотор на біо-дизелі працює, як генератор електроенергії для тягової батареї, й таким чином розширює запас ходу до зазначених 7000 кілометрів.

Фото: характеристики Fering Pioneer та порівняння з традиційними електромобілями та авто з ДВЗ / Fering

Pioneer оснащений 22,5-дюймовими колесами, аналогічними колесам звичайних вантажівок, має портальну підвіску, механічні диференціали, а його дорожній просвіт становить 800 міліметрів. Всюдихід здатний підійматись на пагорби з ухилом 60°, долати броди глибиною 1,4 метра. На борт пікап може прийняти півтори тонни вантажу. З динамічних характеристик відома лише максимальна швидкість – 125 кілометрів на годину.

Тестові прототипи Fering Pioneer вже встигли оцінити перші приватні та комерційні клієнти, а серійне виробництво компанія обіцяє розпочати в першій половині 2022 року. Пікапу обіцяно стартовий цінник у 150 тисяч фунтів стерлінгів, що конвертується у 5,5 мільйона гривень.

Фото: Fering Pioneer / Fering