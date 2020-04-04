В следствии появления новых технологий производство новых автомобилей претерпевает серьезные изменения. Новоиспеченный американский автопроизводитель создал гиперкар Czinger 21C, напечатанный на 3D-принтере. Презентация автомобиля должна была состояться в марте 2020 года, однако событие было отменено в связи с пандемией COVID-19.

Владелец компании Кевин Цзингер в новом проекте продолжает реализовывать идеи, отработанные в 700-сильном суперкаре Divergent, ранее принадлежавшему Цзингеру, и также был напечатан на 3D-принтере.

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Одна из характерных черт нового автомобиля – это схема сиденья "1+1". То есть, кресло водителя находится в центральном положении, а пассажирское расположенный непосредственно за ним.



Интерьер гиперкара Czinger 21C / Фото autodius.com

Новый гиперкар имеет гибридную силовую установку на 1250 сил и способен набирать первые 100 километров всего за 1,9 секунды.

В автомобиле Czinger 21C расположен 2,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 937 лошадиных сил, и может раскручиваться до 11000 оборотов в минуту.



Гиперкар Czinger 21C / Фото inceptivemind.com

Без соответствующей серьезной финансовой поддержки запустить такой проект невозможно. Крупнейшим инвестором нового автопроизводителя Czinger является китайский владелец сети магазинов Watson's.

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Подробнее о новом гиперкаре Czinger 21C – смотрите в видео программы "Авто24":