Спрос на б/у авто легко объяснить относительно тяжелым материальным положением подавляющего большинства украинцев и отсутствием доступного автокредитования.

За два месяца украинцы поставили на учет 61 тыс. подержанных легковых авто, привезенных из-за границы. Таким образом, первичный рынок подержанных легковушек почти в 4,4 раза превысил продажи новых машин, сообщает Укравтопром. Новых легковых автомобилей с начала года было реализовано 14 тыс. шт.

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Самым популярным среди импортируемого секонд-хенда легковых автомобилей в Украине остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585 старых Пассатов.

Вторым стал Renault Megane, за два месяца на украинские номера перешли 3485 авто этой модели. На третьем месте Skoda Octavia с результатом 3307 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 2675 регистраций. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus, с января по февраль – 2310 шт.

Напомним, что рынок новых легковых авто в феврале вырос