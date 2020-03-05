Попит на вживані авто легко пояснити відносно скрутним матеріальним становищем переважної більшості українців, та відсутністю доступного автокредитування.

За два місяці українці поставили на облік 61 тис. вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Таким чином, первинний ринок уживаних легковиків майже в 4,4 раза перевищив продажі нових машин, повідомляє Укравтопром. Нових легкових автомобілів з початку року було реалізовано 14 тис. шт.

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Найпопулярнішим серед імпортованого секонд-хенду легковим автомобілем в Україні залишається Volkswagen Passat. З початку року українці привезли і зареєстрували 3585 старих “Пасатів”.

Другим став Renault Megane, за два місяці на українські номери перейшли 3485 авто цієї моделі. На третьому місці – Skoda Octavia з результатом 3307 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 2675 реєстрацій. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus, з січня по лютий – 2310 шт.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в лютому зріс.