Через нові технології виробництво нових автомобілів зазнає серйозних змін. Новоспечений американський автовиробник створив гіперкар Czinger 21C, надрукований на 3D-принтері. Презентація автомобіля мала відбутися в березні 2020 року, однак подію було скасовано у зв'язку з пандемією COVID-19.

Власник компанії Кевін Цзінгер у новому проєкті продовжує реалізовувати ідеї, відпрацьовані у 700-сильному суперкарі Divergent, який раніше належав Цзінгеру, і також був надрукований на 3D-принтері.

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Одна з характерних рис нового авто – це схема сидіння "1 + 1". Тобто, крісло водія знаходиться в центральному положенні, а пасажирське розташоване безпосередньо за ним.



Інтер'єр гіперкара Czinger 21C / Фото autodius.com

Новий гіперкар має гібридну силову установку на 1250 сил і здатен набирати перші 100 кілометрів всього за 1,9 секунди.

В автомобілі Czinger 21C розміщений 2,9-літровий двигун V8 з двома турбінами, який розвиває потужність 937 кінських сил, і може розкручуватися до 11 тисяч обертів за хвилину.



Гіперкар Czinger 21C / Фото inceptivemind.com

Без відповідної серйозної фінансової підтримки запустити такий проєкт неможливо. Найбільшим інвестором нового автовиробника Czinger є китайський власник мережі магазинів Watson's.

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Детальніше про новий гіперкар Czinger 21C – дивіться у відео програми "Авто24":