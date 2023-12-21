Новый итальянский трековый монстр от компании 777 Motors имеет монокок Dallara, двигатель V8 Gibson LMP1 и при 2,1 тонны прижимной силы мчится со скоростью 368 км/ч.

Этот 777-й безумный Hypercar имеет массу всего 900 кг. На каждый килограмм его веса приходится 0,88 л.с., что суммарно выливается в 789 лошадиных сил.

Тираж одноместного монстра, частично заимствующего дизайн и инженерные разработки гоночных прототипов LMP1, ограничен семью экземплярами. Цена заоблачная – от 7 миллионов евро. Машина разработана для частного использования на трассе, а не для соревнований по автоспорту, как Aston Martin Valkyrie AMR Pro и Ford GT MK IV.

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"Наша миссия заключается в том, чтобы создать лучший гиперкар для частных владельцев, который будет использоваться только на треке, и стать эталоном в автомобильной промышленности по производительности и инновациям", — отметили разработчики.

Большая мощность мотора и малый вес позволяют достичь максимальную скорость 368 км/ч, при которой Hypercar развивает прижимную силу 2100 кг и потрясающее поперечное ускорение 4g. При этом водитель может выжать из двигателя V8 наивысший потенциал и достичь красной границы 9000 об/мин.

777 Hypercar создан не для дорог и не для спортивных гонок – игрушка для поклонников быстрой езды по трековому кругу. Фото: 777 Motors

Его способности на трассе были отточены в Монце, где он имеет ориентировочное время круга 1 минута 33 секунды – примерно на 2,4 секунды быстрее, чем поул-круг, достигнутый во время 6 часов Монцы 2023 года на гиперкаре Toyota GR010 Hybrid LMH.

Клиенты будут посещать курсы либо на автодроме Варано в Италии или в Индианаполисе в США, чтобы научиться преодолевать сильные нагрузки, которые оказывает на них автомобиль. Им также придется носить гоночный костюм, разработанный компанией 777, чтобы контролировать пульс, температуру и уровень кислорода.