GAC показал электрический гиперкар с разгоном до сотни за 1,9 секунды. Модель с силовой установкой мощностью 1224 сил выпустят в трех модификациях.

Концерн GAC рассекретил электрический гиперкар Hyper SSR. Новинку будут продавать в Китае под брендом Aion. Электрическое купе получит силовую установку мощностью 1224 лошадиные силы. В топовых версиях до ста километров в час автомобиль сможет разгоняться за 1,9 секунды. По данным китайского издания CarNewsChina, минимальная стоимость Hyper SSR, который станет конкурентом Rimas Nevera и Lotus Evija, составит 175 000 долларов.

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Аббревиатура SSR расшифровывается как Super, Sport, Race. По предварительным данным, так будут называться три модификации гиперкара, отличающиеся оснащением и временем разгона до сотни.

Габаритная длина GAC Hyper SSR составляет 4556 миллиметров, ширина – 1988 миллиметров, высота – 1230 миллиметров, а размер колесной базы равен 2650 миллиметрам. Таким образом, по своим размерам новинка близка к Ferrari 458 Italia.

Электрокупе имеет кузов с карбоновыми панелями, 20-дюймовые колесные диски и активный задний спойлер, генерирующий до 100 кг прижимной силы.

Гиперкар получил цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, кожаные спортивные сиденья с подогревом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль и аудиосистему с восемью динамиками.

Все версии новинки будут оснащаться 1224-сильной электрической силовой установкой. Количество двигателей разработчики не сообщают. В базовом исполнении купе сможет разгоняться до сотни за 2,3 секунды. Две старшие комплектации на разгон до ста километров в час требуют 1,9 секунды.

Топовый Hyper SSR будет отличаться от остальных версий модифицированной ходовой частью, адаптированной под гоночные треки. Максимальная скорость всех гиперкаров составит 250 километров в час. Запас хода – более 500 километров.

Базовый вариант модели будет стоить 1286 тысяч юаней (175 тысяч долларов). Основными конкурентами китайского гиперкара станут Rimaс Nevera и Lotus Evija.