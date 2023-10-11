GAC показав електричний гіперкар із розгоном до «сотні» за 1,9 секунди. Модель із силовою установкою потужністю 1224 сили випустять у трьох модифікаціях.

Концерн GAC розсекретив електричний гіперкар Hyper SSR. Новинку продаватимуть у Китаї під брендом Aion. Електричне купе отримає силову установку потужністю 1224 кінські сили. У топових версіях до ста кілометрів на годину автомобіль зможе розганятися за 1,9 секунди. За даними китайського видання CarNewsChina, мінімальна вартість Hyper SSR, який стане конкурентом Rimaс Nevera та Lotus Evija, становитиме 175 000 доларів.

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Абревіатура SSR розшифровується як Super, Sport, Race. За попередніми даними, так будуть називатися три модифікації гіперкара, що відрізняються оснащенням і часом розгону до сотні.

Габаритна довжина GAC Hyper SSR становить 4556 міліметрів, ширина – 1988 міліметрів, висота – 1230 міліметрів, а розмір колісної бази дорівнює 2650 міліметрів. Таким чином, за своїми розмірами новинка близька до Ferrari 458 Italia.

Електрокупе має кузов із карбоновими панелями, 20-дюймові колісні диски та активний задній спойлер, що генерує до 100 кілограмів притискної сили.

Гіперкар отримав цифрову панель приладів діагоналлю 8,8 дюйма, мультимедійну систему з 14,6-дюймовим екраном, шкіряні спортивні сидіння з підігрівом і вентиляцією, двозонний клімат-контроль і аудіосистему з вісьмома динаміками.

Всі версії новинки оснащуватимуться 1224-сильною електричною силовою установкою. Кількість двигунів розробники не повідомляють. У базовому виконанні купе зможе розганятися до сотні за 2,3 секунди. Дві старші комплектації на розгін до ста кілометрів на годину потребують 1,9 секунди.

Топовий Hyper SSR відрізнятиметься від решти версій модифікованою ходовою частиною, адаптованою під гоночні треки. Максимальна швидкість усіх гіперкарів становитиме 250 кілометрів на годину. Запас ходу – понад 500 кілометрів.

Базовий варіант моделі коштуватиме 1286000 юанів (175 тисяч доларів). Основними конкурентами китайського гіперкара стануть Rimaс Nevera та Lotus Evija.