Компанія Koenigsegg випустить 300 гіперкарів Gemera з 2300-сильною гібридною установкою. Вартість лімітованого авто становитиме мінімум 2,1 мільйона доларів.

Koenigsegg запустив виробництво, на якому збиратиме першу у своїй історії чотиримісну модель. При цьому стандартна версія автомобіля видає 1723 кінські сили: в основі гран-турера лежить дволітровий трициліндровий мотор і три електродвигуни. Мінімальна вартість Gemera, продажі якого почнуться в 2025 році, складе 1,7 мільйона доларів.

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Базова модифікація Gemera отримала гібридну силову установку, що включає дволітровий трициліндровий двигун і три електромотори. Бензиновий агрегат видає 608 кінських сил і 600 Нм моменту, що крутить, а комбінована віддача досягає 1723 сил і 3500 Нм.

У ДВС немає розподільних валів: замість них впускними та випускними клапанами керують пневмогідроелектричні актуатори, які «визначають» необхідний режим ходу в залежності від навантаження та інших змінних. У агрегату два турбонаддуви та система змащування з сухим картером, а звичної коробки передач у цього автомобіля немає. Її місце зайняла система Koenigsegg Direct Drive, за допомогою якої двигун підключається безпосередньо до задньої осі, використовуючи гідравлічну муфту зі змінним ступенем прослизання.

На честь запуску моделі виробник випустить 300 гіперкарів, обладнаних гібридною установкою на базі восьмициліндрового двигуна, завдяки якому потужність автомобіля складе 2300 кінських сил. У парі з агрегатом працюватиме дев'ятидіапазонний "робот" Light Speed Transmission, який використовується в гіперкарі Jesko. Вартість лімітованого екземпляру становитиме мінімум 2,1 мільйона доларів.

Для Koenigsegg Gemera можна буде замовити спеціальний пакет Ghost Package, що включає збільшений передній спліттер, масивне антикрило та інші рішення, що покращують аеродинаміку. Продаж технологічного гіперкара розпочнеться у 2025 році.

У середині червня Koenigsegg Regera став найшвидшим гіперкаром у змаганні розгону до 400 кілометрів на годину та наступною повною зупинкою. У змаганні шведська модель перевершила результат Rimac Nevera.