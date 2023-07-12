Компания Koenigsegg выпустит 300 гиперкаров Gemera с 2300-сильной гибридной установкой. Стоимость лимитированного авто будет составлять минимум 2,1 миллиона долларов.

Koenigsegg запустил производство, на котором будет собирать первую в своей истории четырехместную модель. При этом стандартная версия автомобиля выдает 1723 лошадиные силы: в основе гран-турера лежит двухлитровый трехцилиндровый мотор и три электродвигателя. Минимальная стоимость Gemera, продажи которой начнутся в 2025 году, составит 1,7 миллиона долларов.

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Базовая модификация Gemera получила гибридную силовую установку, включающую двухлитровый трехцилиндровый двигатель и три электромотора. Бензиновый агрегат выдает 608 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, а комбинированная отдача достигает 1723 сил и 3500 Нм.

В ДВС нет распределительных валов: вместо них впускными и выпускными клапанами управляют пневмогидроэлектрические актуаторы, которые определяют необходимый режим хода в зависимости от нагрузки и других переменных. У агрегата два турбонаддува и система смазки с сухим картером, а привычной коробки передач у этого автомобиля нет. Ее место заняла система Koenigsegg Direct Drive, с помощью которой двигатель подключается непосредственно к задней оси, используя гидравлическую муфту с изменяющейся степенью проскальзывания.

В честь запуска модели производитель выпустит 300 гиперкаров, оборудованных гибридной установкой на базе восьмицилиндрового двигателя, благодаря которому мощность автомобиля составит 2300 лошадиных сил. В паре с агрегатом будет работать девятидиапазонный "робот" Light Speed Transmission, используемый в гиперкаре Jesko. Стоимость лимитированного экземпляра будет составлять минимум 2,1 миллиона долларов.

Для Koenigsegg Gemera можно будет заказать специальный пакет Ghost Package, включающий увеличенный передний сплиттер, массивное антикрыло и другие улучшающие аэродинамику решения. Продажа технологического гиперкара начнется в 2025 году.

В середине июня Koenigsegg Regera стал самым быстрым гиперкаром в соревновании разгона до 400 километров в час и последующей полной остановкой. В соревновании шведская модель превзошла результат Rimac Nevera.