Новий італійський трековий монстр від компанії 777 Motors має монокок Dallara, двигун V8 Gibson LMP1 і при 2,1 тони притискної сили мчить зі швидкістю 368 км/год.

Цей 777-й шалений Hypercar має масу всього 900 кг. На кожен кілограм його ваги припадає 0,88 к.с., що сумарно виливається в 789 кінських сил.

Тираж одномісного монстра, що частково запозичує дизайн та інженерні розробки гоночних прототипів LMP1, обмежений сімома екземплярами. Ціна захмарна – від 7 мільйонів євро. Машина розроблена для приватного використання на трасі, а не для змагань з автоспорту, як Aston Martin Valkyrie AMR Pro і Ford GT MK IV.

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"Наша місія полягає в тому, щоб створити найкращий гіперкар для приватних власників, який буде використовуватися тільки на треку, і стати еталоном в автомобільній промисловості щодо продуктивності та інновацій", - зазначили розробники.

Велика потужність мотора і мала вага дозволяють досягти максимальну швидкість 368 км/год, при якій Hypercar розвиває притискну силу 2100 кг і приголомшливе поперечне прискорення 4g. При цьому водій може витиснути з двигуна V8 найвищий потенціал і досягти червоної межі 9000 об/хв.

777 Hypercar створено не для доріг і не для спортивних перегонів – іграшка для шанувальників швидкої їзди трековим колом. Фото: 777 Motors

Його здібності на трасі були відточені в Монці, де він має орієнтовний час кола 1 хвилина 33 секунди – приблизно на 2,4 секунди швидше, ніж поул-коло, досягнуте під час 6 годин Монци 2023 року на гіперкарі Toyota GR010 Hybrid LMH.

Клієнти будуть відвідувати курси або на автодромі Варано в Італії, або в Індіанаполісі в США, щоб навчитися долати сильні навантаження, які чинить на них автомобіль. Їм також доведеться носити гоночний костюм, розроблений компанією 777, щоб контролювати пульс, температуру та рівень кисню.