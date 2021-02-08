Автомобили будут носить название AVA Stingray и иметь мощность более 1200 лошадиных сил.

Ирландская фирма AVA из города Эннискерри анонсировала свой первый проект – неоклассический Chevrolet Corvette C2 с электрической силовой установкой, названный AVA Stingray. Над ним работают дизайнер оригинального Corvette C2 Питер Брок и выдающийся дизайнер британских автомобилей Aston Martin и Jaguar Иэн Каллум.

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AVA – это аббревиатура от Ad Vitam Aeternam, что означает "навсегда, навечно, на всю жизнь". Компания начинает линейку AVA Hyperclassic – осовремененных классических автомобилей с электрической силовой установкой. Первым проектом AVA станет электрический суперкар Stingray с дизайном в стиле Chevrolet Corvette C2 1960-х годов и силовой установкой мощностью 1200-2000 лошадиных сил.

Фото: тизеры AVA Stingray и оригинальный Corvette C2 с его дизайнером Питером Броком / AVA

В команде AVA собраны ведущие специалисты по Lotus, McLaren и Williams Advanced Engineering. Над машиной параллельно работают три команды разработчиков в США, Ирландии и Англии.

Внешность и внутреннюю отделку AVA Stingray обещают сделать максимально близкими к исторической модели. Но стоить автомобиль будет недешево – новоявленный производитель говорит о ценнике в 1,2-2 миллиона евро. Тираж – всего несколько экземпляров. Дебют первого AVA Stingray запланирован до конца февраля.