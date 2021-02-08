Автомобілі наситимуть назву AVA Stingray і матимуть потужність більше 1200 кінських сил.

Ірландська фірма AVA з міста Енніскеррі анонсувала свій перший проект – неокласичний Chevrolet Corvette C2 з електричною силовою установкою, названий AVA Stingray. Над ним працюють дизайнер оригінального Corvette C2 Пітер Брок та видатний дизайнер британських автомобілів Aston Martin та Jaguar Ієн Каллум.

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AVA – це абревіатура від Ad Vitam Aeternam, що означає “назавжди, на вічність, на все життя”. Компанія започатковує лінійку AVA Hyperclassic – осучаснених класичних автомобілів з електричною силовою установкою. Першим проектом AVA стане електричний суперкар Stingray з дизайном у стилі Chevrolet Corvette C2 1960-х років та силовою установкою потужністю 1200-2000 кінських сил.

Фото: тізери AVA Stingray та оригінальний Corvette C2 з його дизайнером Пітером Броком / AVA

У команді AVA зібрано провідних спеціалістів з Lotus, McLaren і Williams Advanced Engineering. Над машиною паралельно працюють три команди розробників в США, Ірландії та Англії.

Зовнішність та внутрішнє оздоблення AVA Stingray обіцяють зробити максимально близьким до історичної моделі. Але коштуватиме автомобіль недешево – новоявлений виробник говорить про цінник у 1,2-2 мільйони євро. Тираж – всього кілька примірників. Дебют першого AVA Stingray запланований до кінця лютого.