Пришло время менять летнюю резину на зимнюю. Эксперты утверждают, что многие автомобилисты делают это не правильно и допускают довольно типичные ошибки.

По словам экспертов, ошибки при замене резины допускают практически все автомобилисты, даже опытные. Ошибки эти довольно типичны.

Ранняя смена резины

Как только на термометре появился -1 градус или даже 0 автономисты сразу начинают менять шины, даже если до зимы еще очень далеко. Перед сменой шин нужно пересмотреть примерный прогноз погоды на две недели вперед или даже на месяц. С точки зрения безопасности шины следует менять, когда среднесуточная температура доходит до +7 ° С, если показатели выше, то лучше подождать.

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Неправильно подобранный размер резины

Размер зимней резины надо подбирать исходя из рекомендаций производителя авто. Как правило, все допустимые размеры колес указаны на внутренней стороне люка топливного бака, на стойке передней двери или на торце водительской двери. Также рекомендованные производителем размеры можно найти в сервисной книге авто.

Использование не рекомендованных размеров может привести к ложным показаниям спидометра, некорректной работе систем полного привода и систем активной безопасности (ABS, ESP и другие). Особенно это актуально когда на переднюю и заднюю ось устанавливают колеса разного размера.

Замена только двух колес на ведущей оси

Многие автомобилисты экономят, заменяя на зиму только два колеса на передней оси (если автомобиль переднеприводный). Следует помнить, что такая "экономия" сильно разбалансирует автомобиль и, например, в случае экстренного торможения в повороте его может развернуть. Контролировать поведение авто, которое имеет разную резину на передней и задней оси, гораздо труднее.

Отказ от развала-схождения

Углы установки колес следует проверять при сезонной смене резины. Здесь все дело в разбитых украинских дорогах. Развал-схождение может быть нарушен, например, из-за попадания в яму на большой скорости. Пренебрежение этим правилом может привести к быстрому и неравномерному износу резины.

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Неправильное хранение шин

Шины, которые неправильно хранились, могут иметь дефекты. Например, если резину хранили в гараже рядом с маслами, бензином или другими агрессивными жидкостями, она может потерять свою прочность. А если она лежала стопкой, то нижние колеса могут быть деформированы. Установление такой резины может привести к появлению вибраций, быстрому ее износу и другим неприятностям.

Срок эксплуатации

У зимней резины, как и у всего остального, есть свой срок годности. Несмотря на то, что зимняя резина используется, только три-пять месяцев в году, через несколько лет лучше заменить на новую. Кроме того, если вы видите, что резина износилась за более короткий срок, то надо обязательно ее обновить, чтобы уберечь себя и свое транспортное средство от опасного скольжения по зимним дорогам.

Покупка подержанных шин

Конечно, это намного дешевле, но не стоит экономить на зимней резине, лучше сэкономьте на летних шинах, чем на зимних, если вы вам дорога ваша жизнь. Зимой дороги могут быть очень непредсказуемыми, иногда с вождением не справляются даже очень опытные водители.

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