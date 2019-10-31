Настав час міняти літню гуму на зимову. Експерти стверджують, що багато автомобілістів роблять це не правильно і припускаються доволі типових помилок.

За словами експертів, помилки при заміні гуми допускають практично всі автомобілісти, навіть досвідчені. Помилки ці доволі типові.

Рання зміна гуми

Як тільки на термометрі з'явилося -1 градус або навіть 0 автономісти відразу починають міняти шини, навіть якщо до зими ще дуже далеко. Перед зміною шин треба переглянути приблизний прогноз погоди на два тижні вперед або навіть на місяць. З точки зору безпеки шини варто міняти, коли середньодобова температура доходить до +7 ° С, якщо показники вище, то краще почекати.

Читайте також: Коли міняти шини на зиму і чи варто це робити

Неправильно підібраний розмір гуми

Розмір зимньої гуми треба підбирати виходячи з рекомендацій виробника авто. Як правило, усі допустимі розміри коліс вказані на внутрішньому боці люка паливного бака, на стійці передніх дверей або на торці водійської двері. Також рекомендовані виробником розміри можна знайти в сервісній книзі авто.

Використання не рекомендованих розмірів може призвести до неправдивих показань спідометра, некоректної роботи систем повного приводу та систем активної безпеки (ABS, ESP та інших). Особливо це актуально коли на передню та задню вісь встановлюють колеса різного розміру.

Заміна тільки двох коліс на ведучій осі

Багато хто з автомобілістів заощаджує, замінюючи на зиму лише два колеса на передній осі (якщо автомобіль пердньопривідний). Слід пам’ятати, що така “економія” сильно розбалансовує автомобіль і, наприклад, у випадку екстреного гальмування в повороті його може розвернути. Контролювати поведінку авто, що має різну гуму на передній та задній осі набагато важче.

Відмова від розвалу-сходження

Кути встановлення коліс варто перевіряти при сезонній зміні гуми. Тут уся справа в розбитих українських дорогах. Розвал-сходження може бути порушено, наприклад, через потрапляння в яму на великій швидкості. Нехтування цим правилом може призвести до швидкого та нерівномірного зносу гуми.

Читайте також: Час перевзувати авто: три головних поради

Неправильне зберігання шин

Шини, що неправильно зберігались можуть мати дефекти. Наприклад, якщо гуму зберігали в гаражі поблизу мастил, бензину або інших агресивних рідин вона може втратити свою міцність. А якщо вона лежала стопкою, то нижні колеса можуть бути деформовані. Встановлення такої гуми може призвести до появи вібрацій, швидкого іі зносу та інших неприємностей.

Термін експлуатації

У зимової гуми, як і у всього іншого, є свій термін придатності. Незважаючи на те, що зимова гума використовується, тільки три- п’ять місяців на рік, через кілька років краще замінити на нову. Крім того, якщо ви бачите, що гума зносилася за більш короткий термін, то треба обов'язково її оновити, щоб уберегти себе і свій транспортний засіб від небезпечного ковзання по зимових дорогах.

Покупка вживаних шин

Звичайно, це набагато дешевше, але не варто економити на зимовій гумі, краще спробуйте заощадити на літніх шинах, ніж на зимових, якщо ви вам дорога ваша життя. Взимку дороги можуть бути дуже непередбачуваними, іноді з водінням не справляються навіть дуже досвідчені водії.

Читайте також: Скоро зима: як обирати зимові шини