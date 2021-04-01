Автомобиль оказался почти вдвое мощнее гоночного болида.

У Джеймса Гликенхауса большие мечты, одна из которых – победа над всеми крупными игроками в Ле-Мане в классе Гиперкар со своим гоночным болидом 007, который уже проходит испытания. Между тем Scuderia Cameron Glickenhaus продемонстрировала уличную версию этого автомобиля в Twitter. Автомобиль назван 007S.

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Компания обещает, что 007S будет мощностью в 1400 лошадиных сил и массой 1270 килограммов. При этом у гоночного болида для Ле-Ман отдача 3,7-литрового V6 с двумя турбинами составляет 840 сил, которые приходятся на 1099 килограммов массы. Это монументальное соотношение мощности к весу для 007S.

Поскольку правила класса Hypercar предлагают вариант омологации (не является требованием), далеко не все участники соревнований имеют дорожные версии своих болидов. Toyota, якобы, планирует выпустить такой, тогда как Peugeot однозначно не собирается делать ничего подобного.

SCG обещает, что 007S будет иметь допуск на общественные дороги и будет максимально приспособленным для частой эксплуатации – даже кондиционер будет. А еще будет способен показать шестиминутное время на Нюрбургринге. О тираже, ценах и доступности на рынке американский автопроизводитель пока ничего не сообщал.