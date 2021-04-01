Автомобіль виявився майже вдвічі потужнішим за гоночний болід.

Джеймс Глікенхаус має великі мрії, одна з яких – перемога над усіма великими гравцями в Ле-Мані у класі Гіперкар зі своїм гоночним болідом 007, який вже проходить випробування. Тим часом Scuderia Cameron Glickenhaus продемонструвала вуличну версію цього автомобіля у Twitter. Автомобіль названий 007S.

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Компанія обіцяє, що 007S матиме потужність у 1400 кінських сил і масу 1270 кілограмів. При цьому в гоночного боліда для Ле-Ман віддача 3,7-літрового V6 з двома турбінами складає 840 сил, які припадають на 1099 кілограмів маси. Це монументальне співвідношення потужності до ваги для 007S.

Оскільки правила класу Hypercar пропонують варіант омологації (не є вимогою), далеко не всі учасники змагань мають дорожні версії своїх болідів. Toyota, нібито, планує випустити такий, тоді як Peugeot однозначно не збирається робити нічого подібного.

SCG обіцяє, що 007S матиме допуск на громадські дороги і буде максимально пристосованим для частої експлуатації – навіть кондиціонер буде. А ще буде здатен показати шестихвилинний час на Нюрбургрінгу. Про тираж, ціни та доступність на ринку американський автовиробник поки нічого не повідомляв.