Сеть автозаправочных комплексов GLUSCO в течение двух дней открыла в столице два самых современных автозаправочных комплекса, построенных по стандартам компании.

Обновленные автозаправочные комплексы Glusco начали работать по адресам: Столичное шоссе, 98 и ул. Луговая, 9 (Оболонский р-н г. Киева). Новые станции оборудованы современными мультимедийными фризами, установленными на навесах топливо-раздаточных колонок.

На новых автозаправках предлагаются все виды качественного горючего, в том числе фирменного под брендом MAXX. На Столичном шоссе также можно заправиться бензином с октановым числом 98. Это топливо под названием А-98 Super производится литовской компанией ORLEN и соответствует всем европейским стандартам качества.

В честь открытия для всех автомобилистов, кто посетит новые АЗК до конца января, действует специальное предложение. При заправке от 25 литров любого горючего клиент получит гарантированную скидку -3 грн/л. на топливо, и -50 коп/л. на LPG.

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Владельцы электромобилей смогут зарядить свое авто на обновленных АЗК.

На территории АЗК работает маркет с широким ассортиментом сопутствующих товаров и зона кафе с собственной выпечкой и фирменным меню ресторанного формата To Go.

Открытие двух комплексов увеличило сеть АЗК Glusco до 110 АЗК в Украине.