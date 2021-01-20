Мережа автозаправних комплексів GLUSCO протягом двох днів відкрила в столиці два найсучасніших автозаправних комплекси, побудованих за стандартами компанії.

Оновлені автозаправні комплекси Glusco почали працювати за адресами: Столичне шосе 98 та вул. Лугова 9 (Оболонський р-н м.Києва). Нові станції обладнано сучасними мультімедійними фризами, встановленими на навісах паливо-роздавальних колонок.

На нових автозаправках пропонуються всі види якісного пального, в тому числі фірмовового під брендом MAXX. На Столичному шосе також можна заправитись бензином з октановим числом 98. Це пальне під назвою А-98 Super виробляється литовською компанією ORLEN та відповідає усім європейським стандартам якості.

На честь відкриття для всіх автомобілістів, хто відвідає нові АЗК до кінця січня, діє спеціальна пропозиція. При заправці від 25 літрів будь-якого пального клієнт отримає гарантовану знижку –3 грн/л. на пальне, та –50 коп/л. на LPG.

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Власники електромобілів також зможуть зарядити своє авто на оновлених АЗК.

На території АЗК працює маркет з широким асортиментом супутніх товарів та зона кафе з власною випічкою і фірмовим меню ресторанного формату To Go.

Відкритя двох комплексів збільшило мережу АЗК Glusco до 110 АЗК в Україні.