Водитель грузовика в желании скрыть геолокацию машины от владельца компании включил мощную глушилку сигнала GPS. Он своего добился, но при этом вывел из строя навигационные приборы находившихся в небе над французским Лионом самолетов.

До трагических последствий на воздушном транспорте не дошло благодаря переходу на резервные частоты. Эксперты говорят, что работа такого устройства не может привести к серьезным последствиям, спровоцировать аварию самолета, но вносит дискомфорт в работу экипажей воздушных судов, наземных служб и диспетчеров. Особенно это раздражает, когда непонятные действия повторяются регулярно чуть ли не каждое утро.

Скорее всего, водитель грузовика отклонялся от маршрута в личных целях, возможно, подвозил подружку к месту службы, каждый раз проезжая мимо аэропорта. Все бы сошло ему с рук, если бы не заявление Лионского аэропорта Сент-Экзюпери в полицию и специальное агентство радиочастотной связи ANFR об умышленном вмешательстве в работу навигационной службы воздушного транспорта.

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В ходе расследования регулярных сбоев удалось выяснить, что подавление сигнала происходит во время проезда грузовика: каждое утро автомобиль несся мимо аэропорта и глушил сигнал GPS.

"Это не локальный эффект вокруг приборной панели, поскольку эти устройства создают вокруг себя так называемый пузырь. Они могут мешать работе GPS соседней машины в пробках или приближающемся самолете. Очень часто именно аэропорты обнаруживают эти глушилки, поскольку они следят за чистотой сигналов GPS", – прокомментировал ситуацию директор ANFR Жиль Бреган.

Рейдовая бригада ANFR и полиции Лиона на обочине дороги возле аэропорта через несколько минут окончательно зафиксирует факт незаконного вмешательства в навигационное радиочастотное пространство аэропорта. Фото: CRS ARAA

Обнаружить запрещенное во Франции из-за создаваемых помех устройство удалось с помощью специального радара. Этот "пелленгатор" инспекторы ANFR разместили на крыше спецавтомобиля своей оперативной службы. Убедившись в точности источника помех, инспекторы ANFR передали исходные данные на этот автомобиль для дежурившего в рейдовой бригаде полицейского патруля.

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Задержан автомобиль на автомагистрали M7 к югу от Лиона. Водитель не скрывал, что с помощью глушителя хотел избежать контроля со стороны начальника. О причине маршрутного отклонения он не говорил, но это ни полиции, ни работодателю уже не интересовало.

Теперь очень "хитрому" водителю грозит штраф около 30 000 евро и шестимесячное заключение.