Водій вантажівки у бажанні приховати геолокацію машини від власника компанії увімкнув потужну глушилку сигналу GPS. Він свого домігся, але при цьому вивів з ладу навігаційні прилади літаків, що перебували у небі над французьким Ліоном.

До трагічних наслідків на повітряному транспорті не дійшло завдяки переходу на резервні частоти. Експерти кажуть, що робота такого пристрою не може призвести до серйозних наслідків, спровокувати аварію літака, але дискомфорт у роботу екіпажів повітряних суден, наземних служб та диспетчерів вносить. Особливо це дратує, коли незрозумілі дії повторюються регулярно мало не щоранку.

Швидше за все, водій вантажівки відхилявся від маршруту в особистих цілях, можливо, підвозив подружку до місця служби, щоразу проїжджаючи повз аеропорт. Все б зійшло йому з рук, якби не заява Ліонського аеропорту Сент-Екзюпері в поліцію та у спеціальне агентство радіочастотного зв'язку ANFR про навмисне втручання у роботу навігаційної служби повітряного транспорту.

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У ході розслідування регулярних збоїв вдалося з'ясувати, що придушення сигналу відбувається під час проїзду вантажівки: щоранку автомобіль мчав повз аеропорт і глушив сигнал GPS.

"Це не локальний ефект навколо панелі приладів, оскільки ці пристрої створюють навколо себе так званий міхур. Вони можуть заважати роботі GPS сусідньої машини в заторах або літака, що наближається. Дуже часто саме аеропорти виявляють ці глушилки, оскільки вони стежать за чистотою сигналів GPS", – прокоментував ситуацію директор ANFR Жіль Бреган.

Рейдова бригада ANFR та поліції Ліона на узбіччі дороги біля аеропорту за кілька хвилин остаточно зафіксує факт незаконного втручання у навігаційний радіочастотний простір аеропорту. Фото: CRS ARAA

Виявити заборонений у Франції через створювані перешкоди пристрій вдалося за допомогою спеціального радара. Цей «пеленгатор» інспектори ANFR розмістили на даху спецавтомобіля своєї оперативної служби. Переконавшись у точності джерела перешкод, інспектори ANFR передали вихідні дані на цей автомобіль для поліцейського патруля, що чергував у рейдовій бригаді.

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Затримали автомобіль на автомагістралі M7 на південь від Ліону. Водій не приховував, що за допомогою глушника хотів уникнути контролю з боку начальника. Про причину маршрутного відхилення він не говорив, але це ні поліцію, ні роботодавця вже не цікавило.

Тепер дуже "хитрому" водієві загрожує штраф близько 30 000 євро та шестимісячне ув'язнення.