Планируется, что Chevrolet Bolt следующего поколения должен выйти в 2025 году. Генеральный директор General Motors Мэри Барра подтвердила, что модель уже находится в разработке и компания питает большие надежды относительно себестоимости ее производства.

По словам Барры, несмотря на то, что компания была разочарована объемами производства и продаж моделей на базе архитектуры для электромобилей Ultium, автопроизводитель сделал выводы и уже вводит положительные изменения.

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Как заявила руководитель концерна, актуальную архитектуру Ultium было изменено и новый Chevrolet Bolt будет предлагаться с литий-железо-фосфатной батареей (LFP), что позволит значительно удешевить производство и стоимость готового автомобиля.

Архитектура Ultium

General Motors осознает потребность в недорогом электромобиле, а потому решил разработать новую генерацию модели Bolt, вместо того, чтобы разработать совершенно новую недорогую платформу. Руководство GM уверено, что этот шаг поможет компании сэкономить миллиарды долларов.

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"Мы имеем признанный бренд. У нас действительно хороший продукт, который нравится клиентам. Мы можем реализовать некоторые преимущества платформы Ultium, используя химию и технологию LFP, сделать ее более прибыльной для нас и значительно улучшить бизнес", - сказал финансовый директор GM Пол Джейкобсон.

Интересно, что автопроизводитель планирует выпустить от 200 000 до 300 000 электромобилей Ultium в этом году, однако недавно из-за проблемы с качеством программного обеспечения были прекращены продажи электромобиля Chevrolet Blazer.

Chevrolet Blazer EV

Продажи не возобновили до сих пор, что может привести к невозможности достижения поставленной цели продаж. Мэри Барра в своих многочисленных интервью называла 2024 год "годом казни", а потому компания имеет большие надежды на отличные продажи в 2025 году, после запуска новой генерации Bolt.