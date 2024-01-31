Автопроизводитель рассматривает гибриды как промежуточное решение для снижения выбросов. Они необходимы, чтобы соответствовать все более строгим экологическим нормам.

General Motors пересматривает свою позицию в отношении гибридных технологий, объявляя об изменении стратегии линейки продуктов, чтобы включить гибридные электромобили, подключаемые к электросети. Соответствующее заявление было сделано генеральным директором GM Мэри Барра во время брифинга для инвесторов.

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Это изменение означает отход от предыдущей позиции GM, в частности в 2018 году, когда президент компании Марк Ройс заявил, что GM не будет инвестировать в гибриды, подчеркивая акцент на аккумуляторных электромобилях. Спустя три года в интервью The Washington Post Ройсс сказал, что автопроизводитель решил "несколько лет назад, что мы не будем заниматься большими гибридами или гибридами, которые подключаются к электросети, а скорее перейдем к чисто электрическим транспортным средствам".

Однако с того времени ситуация изменилась, что побудило GM пересмотреть свой подход. Хотя Барра не раскрыла детальных планов, она указала, что PHEV будут представлены на "избранных автомобилях" в Северной Америке. Решение обусловлено необходимостью соблюдения все более строгих экологических норм.

Во время отчета о финансовых результатах за квартал и 2023 год Барра заверила инвесторов и общественность в том, что GM остается преданной своей цели - устранить выбросы из выхлопной трубы легковых транспортных средств до 2035 года. Однако промежуточная стратегия предусматривает стратегическое развертывание технологии плагинов в конкретных сегментах. Барра отметила экологические преимущества PHEV, ссылаясь на их вклад в сокращение выбросов, поскольку страна продолжает развивать необходимую зарядную инфраструктуру.

"Мы знаем, что рынок электромобилей не будет расти линейно", - добавил финансовый директор GM Пол Джейкобсон. "Мы готовы менять производство ДВС и электромобилей".

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Барра также намекнула на использование плагин-гибридной технологии, которую GM успешно внедрил за рубежом, особенно в таких странах, как Китай. Сейчас единственным гибридным вариантом, который предлагает GM в Соединенных Штатах, является традиционная гибридная версия Chevrolet Corvette. Chevrolet Volt был снят с производства в 2019 году, и на сегодняшний день это последний плагин-гибрид компании.