Автовиробник розглядає гібриди як проміжне рішення для зниження викидів. Вони необхідні аби відповідати дедалі суворішим екологічним нормам.

General Motors переглядає свою позицію щодо гібридних технологій, оголошуючи про зміну стратегії лінійки продуктів, щоб включити гібридні електромобілі, що підключаються до електромережі. Відповідна заява була зроблена генеральним директором GM Мері Барра під час брифінгу для інвесторів.

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Ця зміна означає відхід від попередньої позиції GM, зокрема в 2018 році, коли президент компанії Марк Ройс заявив, що GM не буде інвестувати в гібриди, наголошуючи на акценті на акумуляторних електромобілях. Через три роки в інтерв’ю The Washington Post Ройсс сказав, що автовиробник вирішив «кілька років тому, що ми не будемо займатися великими гібридами або гібридами, які підключаються до електромережі, а скоріше перейдемо до чисто електричних транспортних засобів».

Однак з того часу ситуація змінилася, що спонукало GM переглянути свій підхід. Хоча Барра не розкрила детальних планів, вона вказала, що PHEV будуть представлені на «вибраних автомобілях» у Північній Америці. Рішення обумовлене необхідністю дотримання дедалі суворіших екологічних норм.

Під час звіту про фінансові результати за квартал і 2023 рік Барра запевнила інвесторів і громадськість у тому, що GM залишається відданою своїй меті — усунути викиди з вихлопної труби легкових транспортних засобів до 2035 року. Проте проміжна стратегія передбачає стратегічне розгортання технології плагінів у конкретних сегментах. Барра наголосила на екологічних перевагах PHEV, посилаючись на їхній внесок у скорочення викидів, оскільки країна продовжує розбудовувати необхідну зарядну інфраструктуру.

«Ми знаємо, що ринок електромобілів не буде рости лінійно», — додав фінансовий директор GM Пол Джейкобсон. «Ми готові змінювати виробництво ДВС і електромобілів».

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Барра також натякнула на використання плагін-гібридної технології, яку GM успішно впровадив за кордоном, особливо в таких країнах, як Китай. Наразі єдиним гібридним варіантом, який пропонує GM у Сполучених Штатах, є традиційна гібридна версія Chevrolet Corvette. Chevrolet Volt було знято з виробництва в 2019 році, і на сьогоднішній день це останній плагін-гібрид компанії.