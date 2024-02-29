Планується, що Chevrolet Bolt наступного покоління має вийти у 2025 році. Генеральна директорка General Motors Мері Барра підтвердила, що модель вже знаходиться в розробці й компанія плекає великі надії щодо собівартості її виробництва.

За словами Барри, попри те, що компанія була розчарована об’ємами виробництва та продажів моделей на базі архітектури для електромобілів Ultium, автовиробник зробив висновки й вже запроваджує позитивні зміни.

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Як заявила керівниця концерну, актуальну архітектуру Ultium було змінено й новий Chevrolet Bolt буде пропонуватись з літій-залізо-фосфатною батареєю (LFP), що дозволить значно здешевити виробництво та вартість готового автомобіля.

Архітектура Ultium

General Motors усвідомлює потребу в недорогому електромобілі, а тому вирішив розробити нову генерацію моделі Bolt, замість того, щоб розробити абсолютно нову недорогу платформу. Керівництво GM впевнене, що цей крок допоможе компанії заощадити мільярди доларів.

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«Ми маємо визнаний бренд. У нас дійсно хороший продукт, який подобається клієнтам. Ми можемо реалізувати деякі переваги платформи Ultium, використовуючи хімію та технологію LFP, зробити її більш прибутковою для нас і значно покращити бізнес», — сказав фінансовий директор GM Пол Джейкобсон.

Цікаво, що автовиробник планує випустити від 200 000 до 300 000 електромобілів Ultium цього року, проте нещодавно через проблему з якістю програмного забезпечення було припинено продажі електромобіля Chevrolet Blazer.

Chevrolet Blazer EV

Продажі не відновили й досі, що може призвести до неможливості досягання поставленої мети продажів. Мері Барра у своїх численних інтерв’ю називала 2024 рік “роком страти”, а тому компанія має великі надії на чудові продажі у 2025 році, після запуску нової генерації Bolt.