Goodyear разрабатывает шины, способные предотвращать ДТП до момента столкновения

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Испытания технологии Goodyear SightLine
Большинство автомобилей имеют систему экстренного торможения (AEB), которая настроена на применение при высоком коэффициенте трения, например на сухом асфальте. Однако, при плохих погодных условиях она менее эффективна.
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Как сообщает Carscoops, инженеры Goodyear готовят решение благодаря технологии шин SightLine, которая была разработана в сотрудничестве с голландской исследовательской организацией TNO.
Goodyear может использовать данные, полученные с передней и задней камер автомобиля, информацию о погоде от сторонних разработчиков, а также сведения о марке и возрасте шин, чтобы определить наилучшее время для активации AEB.
Кроме того, в сочетании с передовыми шинами, способные измерять степень трения с дорожным покрытием, давление воздуха, а также степень износа, эта технология может точнее регулировать момент активации системы экстренного торможения.
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Компания Goodyear говорит, что ее испытания на мокрой дороге показывают, что система AEB с использованием технологии SightLine на скорости 80 км/ч позволяет применять тормоза гораздо раньше, чем на сухой поверхности. Однако, пока нет никакой информации о том, когда технология будет готова к внедрению в серийные авто.