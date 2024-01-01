Зимний протектор "елочкой": в чем преимущества и недостатки

Всего существует три основных типа протекторов шин по рисунку – направленный, симметричный и асимметричный. Симметричные протекторы самые простые, они встречаются чаще на летних или всесезонных шинах. О направленных шинах подробно рассказали на сайте Аvtomir.ua.

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Асимметричный протектор обеспечивает различные свойства внешних и внутренних частей. Внешние блоки протектора держат колесо в повороте, а внутренние обеспечивают ресурс и лучшие продольные сцепные свойства. Такой протектор используется на летних или зимних шинах.

Направленный рисунок протектора (как правило это "елочка") часто используется на зимних шинах. Причем как в исполнении с шипами, так и на "липучках" (фрикционных шинах). Главное преимущество такого протектора – хороший отвод снежно-водяной каши во время движения на небольшой скорости. Также шина быстро и эффективно отводит снег и "кашу" от центра протектора во время пробуксовки, когда нужно преодолеть сугробы.

Другими словами, шина с протектором "елочкой" имеет лучшее самоочищение, но только тогда, когда автомобиль едет вперед. На заднем ходу такие шины работают заметно хуже, потому что не разбрасывают загрязнения, а "собирают" его под протектором.

Надпись Rotation – обязательный атрибут направленных шин

Именно поэтому нужно внимательно следить, чтобы все колеса были правильно смонтированы. Для этого на боковине направленной шины есть стрелка и надпись Rotation, которые должны соответствовать направлению вращения при движении вперед.

Из этого следует и недостаток таких шин: запасное колесо можно смонтировать правым или левым, а установка его на другую сторону приведет к разности сцепления колес на одной оси. То есть при активном торможении или ускорении автомобиль будет тянуть в сторону или разворачивать.

Также нельзя переставить уже смонтированные колеса с одной стороны на другую. Установка направленных шин задом наперед приведет к быстрому износу, увеличению шума, снижению управляемости и удлинению тормозного пути.

Шины с симметричным и асимметричным рисунком лишены выше перечисленных недостатков и это одна из причин почему они популярны. Кроме того, шины с направленным рисунком, как правило, дороже симметричных и асимметричных.

Шины Nokian NRV были направленными и асимметричными одновременно. Они могли быть правыми, или левыми и имели соответствующую маркировку Left или Right.

В начале 2000-х у торговой марки Nokian были шины под названием NRV. Они могли быть правые и левые, поскольку были направленными и асимметричными одновременно. Это не только усложнило процесс производства, но и доставляло неудобства для покупателей и продавцов. Эти шины не имели существенных преимуществ – к счастью их уже давно не производят.