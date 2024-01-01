Зимовий протектор шини "ялинкою": у чому переваги та недоліки

Усього існує три основних типи протекторів шин по малюнку – направлений, симетричний та асиметричний. Симетричні протектори найпростіші, вони зустрічаються частіше на літніх або всесезонних шинах. Про направлені шини детально розповіли на сайті Аvtomir.ua.

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Асиметричний протектор забезпечує різні властивості зовнішніх та внутрішніх частин. Зовнішні блоки протектора тримають колесо в повороті, а внутрішні забезпечують ресурс та кращі поздовжні зчіпні властивості. Такий протектор використовується на літніх або зимових шинах.

Направлений малюнок протектора (як правило це «ялинка») часто використовується на зимових шинах. Причому як у виконанні з шипами, так і на «липучках» (фрикційних шинах). Головна перевага такого протектора – гарне відведення сніжно-водяної каші під час руху на невеликій швидкості. Також шина швидко та ефективно відводить сніг та «кашу» від центру протектора під час пробуксовки, коли потрібно подолати кучугури.

Іншими словами, шина з протектором «ялинкою» має краще самоочищення, але тільки тоді, коли автомобіль їде вперед. На задньому ходу такі шини працюють помітно гірше, тому що не розкидають забруднення, а «збирають» його під протектором.

Напис Rotation – обов'язковий атрибут направлених шин

Саме тому потрібно уважно стежити, щоб усі колеса були правильно змонтовані. Для цього на боковині направленої шини є стрілка та напис Rotation, які повинні відповідати напрямку обертання під час руху вперед.

З цього випливає і недолік таких шин: запасне колесо можна змонтувати правим або лівим, а встановлення його на іншу сторону призведе до різності зчеплення коліс на одній осі. Тобто при активному гальмуванні або прискоренні автомобіль буде тягти вбік або розвертати.

Також не можна переставити вже змонтовані колеса з однієї сторони на іншу. Встановлення направлених шин задом наперед призведе до швидкого зношування, збільшення шуму, зниження керованості та подовження гальмівного шляху.

Шини з симетричним та асиметричним малюнком позбавлені вище перелічених недоліків і це одна з причин чому вони популярні. Окрім того, шини з направленим малюнком, як правило, дорожчі за симетричні та асиметричні.

Шини Nokian NRV були направленими та асиметричними одночасно. Вони могли бути правими, або лівими й мали відповідне маркування Left або Right.

На початку 2000-х у торгової марки Nokian були шини під назвою NRV. Вони могли бути праві та ліві, оскільки були направленими та асиметричними одночасно. Це не лише ускладнило процес виробництва, але і доставляло незручності для покупців і продавців. Ці шини не мали суттєвих переваг – на щастя, їх вже давно не виробляють.