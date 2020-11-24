Автомобиль 1960 года выпуска в оригинальной краске и полной комплектности и с таким низким пробегом – настоящая находка для коллекционеров.

Раритет продают в российском Волгограде.

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Выставленный на продажу экземпляр находится в идеальном состоянии. По словам продавца, 60-летний “Запорожец” в 2002 году прошел частичную реставрацию, в процессе которой владелец устранил незначительные дефекты внешнего вида, а также отполировал кузов. Салон раритетного автомобиля остался в первозданном состоянии, но все еще выглядит, как новый. Последние 18 лет машина простояла в теплом гараже без движения, сообщает продавец, пробег – 3000 километров.

Все силовые агрегаты “Запорожца” оригинальны и находятся в исправном состоянии. На машине до сих пор установлены черные советские номерные знаки. В комплекте с машиной владелец отдаст оригинальные документы, а расстаться с раритетом согласен за четверть миллиона рублей – это 93 860 гривен или 3285 долларов.