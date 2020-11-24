Автомобіль 1960 року випуску в оригінальній фарбі та повній комплектності і з таким низьким пробігом – справжня знахідка для колекціонерів.

Раритет продають у російському Волгограді.

Дивіться також: Українська "Таврія" святкує іменини

Виставлений на продаж екземпляр знаходиться в ідеальному стані. За словами продавця, 60-річний “Запорожець” в 2002 році пройшов часткову реставрацію, в процесі якої власник усунув незначні дефекти зовнішнього вигляду, а також відполірував кузов. Салон раритетного автомобіля залишився у первозданному стані, але все ще виглядає, як новий. Останні 18 років машина простояла в теплому гаражі без руху, повідомляє продавець, пробіг – 3000 кілометрів.

Всі силові агрегати “Запорожця” оригінальні і знаходяться в справному стані. На машині досі встановлені чорні радянські номерні знаки. У комплекті з машиною власник віддасть оригінальні документи, а розлучитись з раритетом згоден за чверть мільйона рублів – це 93 860 гривень або 3285 доларів.